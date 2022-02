Terrore a Milano, sostanza chimica nella piscina del Forum: tutti evacuati, 20 intossicati. Cosa è successo, davvero? (Di giovedì 17 febbraio 2022) Una sostanza chimica nei locali della piscina del Forum Mediolanum di Assago, a due passi da Milano, avrebbe intossicato diverse persone. Subito è scattata l'evacuazione. La sostanza in questione è ancora sconosciuta, ma sarebbe fortemente irritante. A seguito dell'allarme, è stato attivato un piano per aiutare e far uscire chi era ancora all'interno della struttura. Pare che tutto sia nato da ciò che è successo durante la manutenzione della piscina. Nel corso della manutenzione trimestrale, infatti, l'addetto di una ditta esterna avrebbe sbagliato la composizione di alcuni prodotti chimici utilizzati per la piscina, provocando così una reazione gassosa che si è sprigionata in tutto l'impianto, a partire dai locali sotto la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Unanei locali delladelMediolanum di Assago, a due passi da, avrebbe intossicato diverse persone. Subito è scattata l'evacuazione. Lain questione è ancora sconosciuta, ma sarebbe fortemente irritante. A seguito dell'allarme, è stato attivato un piano per aiutare e far uscire chi era ancora all'interno della struttura. Pare che tutto sia nato da ciò che èdurante la manutenzione della. Nel corso della manutenzione trimestrale, infatti, l'addetto di una ditta esterna avrebbe sbagliato la composizione di alcuni prodotti chimici utilizzati per la, provocando così una reazione gassosa che si è sprigionata in tutto l'impianto, a partire dai locali sotto la ...

