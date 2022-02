Tensioni in crescita e borse in ritirata (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’escalation della tensione in Ucraina, per il presidente statunitense Biden ci sono “chiare indicazioni su un’invasione da parte della Russia”, oggi è tornata a spingere al ribasso le borse europee. Sul Ftse Mib, che si è fermato a 26.669,27 punti (-1,11%), lieve segno più per Eni (+0,2%) e rosso per Saipem (-2,76%), secondo l’agenzia Bloomberg starebbe preparando un aumento di capitale da 1,5-2 miliardi, e Tenaris (-2,83%). Quest’ultima ha chiuso il quarto trimestre con utili per 336 milioni di dollari, +207% rispetto allo stesso periodo del 2020, ed un fatturato salito dell’82% annuo a 2,057 miliardi. Debolezza anche per un comparto bancario che si è trovato a che fare con le prese di beneficio: UniCredit ha perso il 2,73%, Bper Banca è scesa del 3,98%, Intesa Sanpaolo ha lasciato sul campo l’1,86% e Banco BPM l’1,24%. In rosso Stellantis ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’escalation della tensione in Ucraina, per il presidente statunitense Biden ci sono “chiare indicazioni su un’invasione da parte della Russia”, oggi è tornata a spingere al ribasso leeuropee. Sul Ftse Mib, che si è fermato a 26.669,27 punti (-1,11%), lieve segno più per Eni (+0,2%) e rosso per Saipem (-2,76%), secondo l’agenzia Bloomberg starebbe preparando un aumento di capitale da 1,5-2 miliardi, e Tenaris (-2,83%). Quest’ultima ha chiuso il quarto trimestre con utili per 336 milioni di dollari, +207% rispetto allo stesso periodo del 2020, ed un fatturato salito dell’82% annuo a 2,057 miliardi. Debolezza anche per un comparto bancario che si è trovato a che fare con le prese di beneficio: UniCredit ha perso il 2,73%, Bper Banca è scesa del 3,98%, Intesa Sanpaolo ha lasciato sul campo l’1,86% e Banco BPM l’1,24%. In rosso Stellantis ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Conferenzastampa, Draghi: Ci sono dei rischi: prezzo dell’#energia, #inflazione, tensioni geopolitiche. Abbiamo pr… - paoloangeloRF : “Prezzi in crescita e speculazione di fronte a tensioni della gravità fanno alimentare ulteriormente ascesa dei pr… - BottaroRosella : RT @CLVeneto: #Lavoro: a inizio 2022 in crescita i contratti a tempo #indeterminato, ma le tensioni sul fronte internazionale ed economico… - Valeria76ad : RT @CLVeneto: #Lavoro: a inizio 2022 in crescita i contratti a tempo #indeterminato, ma le tensioni sul fronte internazionale ed economico… - gpellarin84 : RT @OGiannino: Due domande. Quanta crescita ci costerà la follia di Putin? Contratti e inflazione: pagare tutto subito, come dice Landini d… -