Tennis | Jannik Sinner annuncia il solo Vagnozzi come coach | “Al momento nessun piano per aggiungere membri”

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo l’addio a Riccardo Piatti ufficializzato nella giornata di ieri, è tempo di altri annunci per. Ilta altoatesino ha svelato l’arcano su chi sarà il suo prossimo allenatore, confermando la presenza di Simone; la particolarità, se così vogliamo chiamarla, è che ad ora non sembra esserci il famigerato ‘super’, identificato negli ultimi giorni in Magnus Norman. Ilta altoatesino ha affidato al suo profilo Twitter l’annuncio di: “Sono felice dire che lavorerò con Simonee sarà lui a guidare il mio team. Alnon abbiamo piani diqualche altro membro ma esamineremo la situazione mano mano. Sono eccitato di far partire ...

Dopo la separazione dal team di Riccardo Piatti,Sinner ufficializza sui social il nome del suo nuovo coach, Simone Vagnozzi (ex allenatore di Marco Cecchinato): 'E' lui a guidare la mia squadra, in cui per ora non ci sono altre persone. A ...Dopo la rivoluzione, è tempo di partire.Sinner è partito questo pomeriggio dall'aeroporto di Milano Malpensa direzione Dubai dove dalla settimana prossima dovrebbe essere in campo per l'Atp 500 sul cemento degli Emirati. Nello stesso ...Entusiasti di iniziare questo nuovo capitolo, Forza". Così il tennista azzurro Jannik Sinner, in un post scritto in inglese sul proprio account Twitter, ha ufficializzato l'arrivo del suo nuovo ...La seconda parte dello scritto di Jannik lascia spiazzati ... Ora un nuovo step, portare un top 10 a fare un passo in più, che vuol dire toccare le vette del tennis mondiale. OA Sport nacque l'11 ...