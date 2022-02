Tennis | Djokovic | “Malgrado tutto | voglio tornare in Australia”

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Intervistato dalla tv serba Rts, il campione diNovakha parlato della vicenda accaduta in, annunciando di volera Melbourne per giocare di nuovo alla Rod Laver Arena, il campo dove ha vinto di più in carriera. Ecco le sue parole: “Non ho nulla contro glini, con loro ho un bel rapporto. I risultati stessi dimostrano come mi sento tutte le volte che vado in quel Paese. Quello che è accaduto è stato inatteso, è difficile dimenticarlo, ma io desidero comunque dilà”. SportFace.