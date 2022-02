Tennis | Cedric Pioline è il nuovo direttore del Masters1000 di Parigi-Bercy

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Cambio della guardia per ildi, tradizionalmente l’ultimo appuntamento stagionale prima delle ATP Finals. Saràa prendere il posto di Guy Forget, che lo scorso dicembre aveva annunciato le sue dimissioni da questo ruolo e da quello didel Roland Garros. Si passa da un ex giocatore di alto livello ad un altro:è stato professionista dal 1989 al 2002 raggiungendo la quinta posizione nel ranking mondiale e due finali Slam, all’US Open 1993 e a Wimbledon 1997, venendo battuto entrambe le volte da Pete Sampras. Per lui questo ruolo non è una novità, poiché fu co-del torneo fra il 2003 ed il 2009. Il presidente della Federazione francese diGilles Moretton ha ...

