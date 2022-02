Tempesta ad Amburgo, l'onda distrugge il vetro di un traghetto: paura tra i passeggeri | Video (Di giovedì 17 febbraio 2022) La Tempesta Ylenia ha provocato diversi danni in Germania. I copiosi rovesci sono andati avanti per giorni con raffiche di vento che hanno raggiunto i 150 km/h. Un traghetto sul fiume Elba è stato travolto da un’onda che ha distrutto il vetro e provocato molta paura tra i passeggeri. Fortunatamente, non sono stati registrati feriti. Guarda tutti i Video Scozia, arriva la Tempesta Malik: un peschereccio in balia delle onde altissime Video La Tempesta Malik si è abbattuta in queste ore su tutto il ...Gerusalemme, una Tempesta di neve imbianca la città Video Cade la neve su Gerusalemme che si mostra in questo Video in ...Bufera di neve ad Istanbul: crolla il ... Leggi su panorama (Di giovedì 17 febbraio 2022) LaYlenia ha provocato diversi danni in Germania. I copiosi rovesci sono andati avanti per giorni con raffiche di vento che hanno raggiunto i 150 km/h. Unsul fiume Elba è stato travolto da un’che ha distrutto ile provocato moltatra i. Fortunatamente, non sono stati registrati feriti. Guarda tutti iScozia, arriva laMalik: un peschereccio in balia delle onde altissimeLaMalik si è abbattuta in queste ore su tutto il ...Gerusalemme, unadi neve imbianca la cittàCade la neve su Gerusalemme che si mostra in questoin ...Bufera di neve ad Istanbul: crolla il ...

