Tatuaggi Femminili Roma | Tribal Tattoo Studio

(Di giovedì 17 febbraio 2022)tag – Aconosciamo Marco Manzo, artista di fama internazionale che ha dato i natali alo ornamentale: uno degli stili tra i più richiesti dalle donne in fatto dianche particolarmente estesi. Grazie Al lavoro straordinario di questo artista poliedrico, infatti, è stato possibile ribaltare l’idea secondo la quale uno particolarmente ampio su un corpo femminile non possa risultare delicato o raffinato. Tutt’altro.. Dichiarato dall’Alta Moda dicome “nuovo simbolo di eleganza e raffinatezza”, le creazioni di Manzo riescono infatti ad adornare il corpo femminile esaltandone le sinuosità e le curve.o ornamentale: nuova icona dellatà nel mondo ...

