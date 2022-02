Superbonus, il governo lavora a pene più severe per evitare le frodi (Di giovedì 17 febbraio 2022) È sul tavolo del governo l’ipotesi di inasprire le sanzioni penali per chi commette frodi sui bonus edilizi. Stando a quanto si apprende da fonti vicine al dossier, sotto la lente dell’esecutivo c’è la responsabilità per chi fa dichiarazioni o certificazioni false. Non solo. Allo studio c’è anche l’ipotesi di sospendere la detrazione nel caso di sequestri. Secondo quanto riportato da chi ha accesso ai documenti, la detrazione al 110% del Superbonus, recuperabile in cinque anni, potrebbe essere sospesa in caso di sequestro del credito da parte della Procura. Se invece gli accertamenti dei pubblici ministeri non si concludono con una confisca, il credito potrebbe poi essere recuperato in un secondo momento, anche se nel frattempo è scaduto l’arco temporale dei cinque anni. Queste e altre ipotesi sono in fase di valutazione a Palazzo ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 febbraio 2022) È sul tavolo dell’ipotesi di inasprire le sanzioni penali per chi commettesui bonus edilizi. Stando a quanto si apprende da fonti vicine al dossier, sotto la lente dell’esecutivo c’è la responsabilità per chi fa dichiarazioni o certificazioni false. Non solo. Allo studio c’è anche l’ipotesi di sospendere la detrazione nel caso di sequestri. Secondo quanto riportato da chi ha accesso ai documenti, la detrazione al 110% del, recuperabile in cinque anni, potrebbe essere sospesa in caso di sequestro del credito da parte della Procura. Se invece gli accertamenti dei pubblici ministeri non si concludono con una confisca, il credito potrebbe poi essere recuperato in un secondo momento, anche se nel frattempo è scaduto l’arco temporale dei cinque anni. Queste e altre ipotesi sono in fase di valutazione a Palazzo ...

riccardo_fra : L’Agenzia delle Entrate conferma che le truffe ai danni dello Stato addebitabili all'utilizzo criminale del… - ilfoglio_it : Il M5s ha attaccato Draghi e Franco affermando che la gran parte delle truffe sulla cessione dei crediti fiscali no… - riccardo_fra : Dalle aziende alle associazioni ambientaliste, dai cittadini alle forze politiche in Parlamento, un chiaro messaggi… - alexsdado : @domenica_elio @petergomezblog @fattoquotidiano Eliminare il tetto dei contanti a 1000€ che è ? Eliminare il cashba… - mikedells : RT @Ale_ToddeM5S: Questa sera a @PiazzapulitaLA7 per parlare di caro bollette, di cosa sta facendo il Governo e cosa dovrebbe fare per affr… -