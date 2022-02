Stoltenberg (Nato): "Temiamo che Russia cerchi pretesto per attaccare" (Di giovedì 17 febbraio 2022) Bruxelles, 17 febbraio 2022 "Temiamo che la Russia stia cercando di inscenare un pretesto per un attacco armato contro l'Ucraina", così il Segretario generale della Nato Stoltenberg in conferenza ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 17 febbraio 2022) Bruxelles, 17 febbraio 2022 "che lastia cercando di inscenare unper un attacco armato contro l'Ucraina", così il Segretario generale dellain conferenza ...

Advertising

RaiNews : 'Siamo preoccupati che la Russia crei un pretesto per attaccare l'Ucraina', ha dichiarato il segretario generale de… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoEuropa #Stoltenberg, segretario generale della #NATO: 'La #UE non può difendersi senza di… - GiovanniMario12 : RT @RaiNews: 'Siamo preoccupati che la Russia crei un pretesto per attaccare l'Ucraina', ha dichiarato il segretario generale della Nato, J… - Affaritaliani : Stoltenberg (Nato): 'Temiamo che Russia cerchi pretesto per attaccare' - Blackskorpion4 : RT @davcarretta: Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, sui bombardamenti nel Donbass: “Siamo preoccupati che la Russia stia… -