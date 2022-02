Steven Bradbury | 20 anni fa l’incredibile oro olimpico

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Era il 16 febbraio 2002 quandoentrò nella storia dello short track vincendo l’oro alle Olimpiadi di Salt Lake City. Un’impresa clamorosa, resa ancora più spettacolare perché arrivata contro ogni pronostico. Partito da super sfavorito, in un minuto e mezzo riuscì attraverso una serie di coincidenze fortunate a salire sul gradino più alto del podio, rendendo quel momento uno dei più famosi della storia non solo delle Olimpiadi invernali, ma di tutto lo sport. Alla finale sui 1000 metri, l’australiano arriva infatti solo grazie a squalifiche e cadute di altri atleti. Ma è nella finalissima che avviene l’impensabile:parte subito male e per tutta la gara è ultimo, quando, all’ultimo giro, tutti gli atleti davanti a lui cadono. Lui rimane in piedi per un oro incredibile. ...