Stadi nuovamente pieni? Sì | ma gradualmente! Vezzali | “all’aperto subito al 75%”

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 17 febbraio 2022) La curva epidemiologica è in calo e questo fa ben sperare per quanto riguarda la riduzione e l’abolizione di qualsiasi misura restrittiva. Sorridono gli appassionati di sport, che finora hanno dovuto fare tantissime rinunce e molti sacrifici, nonostante abbiano seguito le indicazioni del governo, vaccinandosi per poter assistere alle competizioni sportive. La vaccinazione non è stata sufficiente: la capienza neglinon è ancora tornata al 100%, ma la sottosegretaria con delega allo sport Valentinaha di recente affermato che presto si potrà tornare a riempire le tribune degli impianti, senza limitazioni. “Tenuto conto del calo della curva epidemiologica, di concerto con il ministro Speranza e rispondendo alla volontà emersa dal Parlamento, si torneràal 75% negli impiantie al 60% in ...