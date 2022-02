Sport: Vezzali, 'a breve 80 mln di sostegno alle società sportive dilettantistiche' (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. - (Adnkronos) - “Continua l'azione di sostegno al settore dello Sport fortemente colpito dalla pandemia e adesso anche dal caro bollette. In attesa di ulteriori finanziamenti e della conclusione delle procedure amministrative relative ad altri fondi, a breve potremo erogare 80 milioni di euro a sostegno delle associazioni e società Sportive dilettantistiche. Di questi, già nei prossimi giorni 15 milioni di euro saranno erogati a 4300 ASD/SSD quali contributi forfettari, ulteriori 35 milioni di euro, a conclusione delle ulteriori verifiche di altre amministrazioni, andranno ai detentori di canoni di locazione e canoni concessori, in entrambi i casi a favore di associazioni e società Sportive che non avevano ancora mai ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. - (Adnkronos) - “Continua l'azione dial settore dellofortemente colpito dalla pandemia e adesso anche dal caro bollette. In attesa di ulteriori finanziamenti e della conclusione delle procedure amministrative relative ad altri fondi, apotremo erogare 80 milioni di euro adelle associazioni eive. Di questi, già nei prossimi giorni 15 milioni di euro saranno erogati a 4300 ASD/SSD quali contributi forfettari, ulteriori 35 milioni di euro, a conclusione delle ulteriori verifiche di altre amministrazioni, andranno ai detentori di canoni di locazione e canoni concessori, in entrambi i casi a favore di associazioni eive che non avevano ancora mai ...

