Spalletti a Dazn | «Anguissa si è infortunato | è da valutare Per il ritorno dobbiamo cambiare qualcosa»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo il pareggio 1-1 al Camp Nou contro il Barcellona in Europa League, l’allenatore del Napoli, Luciano, ha parlato ai microfoni di. «Il pareggio ci lascia buone sensazioni: abbiamo fatto bene nel primo tempo, da rivedere l’atteggiamento nella ripresa. Non la chiamerei paura, la chiamerei soltanto difficoltà di capire quando è il momento di accorciare e come andarsi ad incastrare nelle posizioni. Osimhen ha fatto una buona prestazione in generale come gli altri: se non fai una buona prestazione difficilmente ne esci da questo stadio. Tutti hanno preso la sufficienza, ma a volte abbiamo sbagliato le scelte. In vista delquesto, tanto loro continueranno a giocare così. Dentro la superiorità del secondo tempo del Barcellona c’è un po’ di colpa nostra. Il rigore ...