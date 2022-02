Sophie contro Lulù al GF Vip | “Non tirare fuori la storia dell’anoressia…” | il duro scontro per la spesa – VIDEO

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Oggi nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo di durissimi scontri. Dopo Alex e Delia, ancheSelassiè si è scontrata conCodegoni per via della; “Litiga da sola, sul cibo poi… dobbiamo discutere sui fiocchi di latte?”, afferma la princess.: “Nonla”, il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

' Non me la girareper dei fiocchi di latte' , ha ribattuto. 'E' l'unica cosa che riesco a mangiare' , ha detto ancora Lulù. ' Sono tre giorni che mangi', ha commentato Alessandro ...Lulù: "Non tirare fuori la storia dell'anoressia?", il duro scontro Successivamente Lulù è scoppiata a piangere: "Se piango è perché questa cosa mi ferisce. Non si può parlare con te, ...Sophie Codegoni contro Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip: “Non tirare fuori la storia dell’anoressia…”, il duro scontro per la spesa.E' guerra tra Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiè che si lanciano accuse molto forti e volano parole importanti ...