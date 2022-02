Soleil Sorge post GF Vip: rifiutata da Ilary Blasi, lavorerà con Barbara D’Urso (Di giovedì 17 febbraio 2022) Cosa farà Soleil Sorge dopo il Grande Fratello Vip 6? A differenza di molte sue colleghe nella Casa, per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a fronte di un rifiuto – quello di Ilary Blasi, che ha rifiutato categoricamente di averla accanto a sé all’Isola dei Famosi 2022 – ci sarebbe una proposta lavorativa già firmata con Barbara D’Urso, che sarebbe invece entusiasta di metterla alla prova come “madrina” di un noto format. GF Vip, Alex Belli e Delia Duran hanno fatto l’amore in bagno? La coppia non avrebbe resistito alla passione concedendosi un rapporto fugace nel bagno della stiva GF Vip, reso noto il futuro televisivo di Soleil ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 17 febbraio 2022) Cosa faràdopo il Grande Fratello Vip 6? A differenza di molte sue colleghe nella Casa, per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a fronte di un rifiuto – quello di, che ha rifiutato categoricamente di averla accanto a sé all’Isola dei Famosi 2022 – ci sarebbe una proa lavorativa già firmata con, che sarebbe invece entusiasta di metterla alla prova come “madrina” di un noto format. GF Vip, Alex Belli e Delia Duran hanno fatto l’amore in bagno? La coppia non avrebbe resistito alla passione concedendosi un rapporto fugace nel bagno della stiva GF Vip, reso noto il futuro televisivo di...

