Se solo Juan Jesus avesse il dannato vizio di mangiarsi le unghie!

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Invece no, mezza ha toccato il pallone arrivando persino su uno schermo che umilia 75mila spettatori… Per un dito nella piaga del calcio moderno. La lanterna di Goethe illumina il Camp Nou lo atterrisce andando due volte al tiro. Il secondo è gioia Piotr, lucente come il segno che lascia su questa maglia … Kalidou è illegale. Porta e piazza un obelisco azzurro in mezzo al Camp Nou. Il capitano reale e morale di una città che ha suonato le corde dell’impresa… Fabian e Patrick danno sangue e gambe alla causa. Ounas e Malcuit su quel prato stasera dicono che è stata fatta un’impresa… Una grande impresa… Si è vero, se anziché Ferran Torresro avuto Suarez o Messi ora parleremmo d’altro. Ma questo Barcellona non è così scarso come vogliono farci credere. In Serie A sarebbe illegale… 2?4? L’ultima sua possibilità di esprimersi in un campo del genere. Si è sacrificato, ...