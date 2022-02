Scontro in tv tra Caterina Collovati e Azzurra Barbuto: «Copriti», «Chiudi quella boccaccia». Cos’è accaduto (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nervi tesi a Ore 14, trasmissione di Rai2 condotta da Milo Infante, tra Caterina Collovati e la giornalista Azzurra Barbuto. Mentre si parlava del caso del liceo di Roma, in cui una insegnante ha rimproverato una studentessa perché era in classe con la pancia scoperta («Stai sulla Salaria?», le avrebbe detto), è scoppiata una forte discussione in studio. «I ragazzi devono capire, Barbuto, che a scuola ci sono dei diritti ma anche dei doveri», afferma Caterina Collovati, ma la Barbuto la blocca: «Collovati, innanzitutto non mi interrompere quando parlo, perché tu interrompi tutti». «No, io interrompo perché non sono d’accordo – ribadisce – e Copriti, mettiti più consona anche tu». Quest’ultima frase fa infuriare la ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nervi tesi a Ore 14, trasmissione di Rai2 condotta da Milo Infante, trae la giornalista. Mentre si parlava del caso del liceo di Roma, in cui una insegnante ha rimproverato una studentessa perché era in classe con la pancia scoperta («Stai sulla Salaria?», le avrebbe detto), è scoppiata una forte discussione in studio. «I ragazzi devono capire,, che a scuola ci sono dei diritti ma anche dei doveri», afferma, ma lala blocca: «, innanzitutto non mi interrompere quando parlo, perché tu interrompi tutti». «No, io interrompo perché non sono d’accordo – ribadisce – e, mettiti più consona anche tu». Quest’ultima frase fa infuriare la ...

