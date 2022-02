Sci alpino, Sofia Goggia risponde a Ninna Quario: “Il referto parla chiaro. Preferisco glissare” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Arriva l’attesa risposta da parte di Sofia Goggia sul polverone scatenato nelle ultime ore da parte di Maria Rosa (conosciuta da tutti come ‘Ninna’) Quario. Riassumiamo la questione. Ieri pomeriggio, in un’intervista a Radio Capital, la mamma di Federica Brignone ha dichiarato che, a suo avviso, l’infortunio che ha patito la bergamasca non era così grave come si possa immaginare: se lo fosse stato davvero, allora non avrebbe potuto prendere parte alle Olimpiadi. MARIA ROSA Quario: “INFORTUNIO Goggia NON COSI’ GRAVE: VERGOGNOSO FARLA PASSARE PER EROINA” DAVIDE BRIGNONE: “MAMMA HA RAGIONE, MA PERCHE’ DIRLO?” IL RICHIAMO DI MALAGO’: “SPERO NON VI SIANO ALTRE PUNTATE” Nella mattinata odierna è apparso un articolo sul quotidiano Il Giornale, per il quale la ex-sciatrice lavora dal 1986, che ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) Arriva l’attesa risposta da parte disul polverone scatenato nelle ultime ore da parte di Maria Rosa (conosciuta da tutti come ‘’). Riassumiamo la questione. Ieri pomeriggio, in un’intervista a Radio Capital, la mamma di Federica Brignone ha dichiarato che, a suo avviso, l’infortunio che ha patito la bergamasca non era così grave come si possa immaginare: se lo fosse stato davvero, allora non avrebbe potuto prendere parte alle Olimpiadi. MARIA ROSA: “INFORTUNIONON COSI’ GRAVE: VERGOGNOSO FARLA PASSARE PER EROINA” DAVIDE BRIGNONE: “MAMMA HA RAGIONE, MA PERCHE’ DIRLO?” IL RICHIAMO DI MALAGO’: “SPERO NON VI SIANO ALTRE PUNTATE” Nella mattinata odierna è apparso un articolo sul quotidiano Il Giornale, per il quale la ex-sciatrice lavora dal 1986, che ...

