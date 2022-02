Scala | “Sì a referendum avrebbe aperto la strada a droghe più pesanti”

(Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Siamo contenti per vari motivi: hanno identificato il problema delchelaad altri stupefacenti più. Hanno individuato questo limite chespalancato la porta ancora di più”. Così, all’Adnkronos, Elisabettasul respingimento da parte della Corte Costituzionale del quesito referendario sulla legalizzazione della coltivazione della cannabis. “Il concetto della liberalizzazione della cannabis – prosegue la vice presidente del Moige –laai giovani alla possibilità di coltivarsela liberamente. C’è poi l’aspetto educativo, non trascurabile – aggiunge – lasciando passare il concetto che non fa male. In quanto Movimento dei Genitori, ...

Advertising

FabioGaruccio : @deimater9 @paolosaletti1 @tal_Marco Condannato . delinquente. Stop. Mica solo i poracci pe' un po' di fumo. Stacce… - rpalazzolo : @assurdistan @DirkSoave @StefanoPutinati Facciami i referendum propositivi su scala regionale (??) - Geo8 : RT @danielhazan: #Cappato ha giocato a poker con una scala bucata. La Corte è andata a vedere. Debacle. Purtroppo del tema non si parlerà p… - Marxtrixx : RT @danielhazan: #Cappato ha giocato a poker con una scala bucata. La Corte è andata a vedere. Debacle. Purtroppo del tema non si parlerà p… - danielhazan : #Cappato ha giocato a poker con una scala bucata. La Corte è andata a vedere. Debacle. Purtroppo del tema non si pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Scala referendum

Adnkronos

...l'invasione russa riporta così la CNN by the Nation chiedono che la Russia compia passi con...fine vita contrario il centro - destra va portato dallo stop della Corte Costituzionale al...Lasciando in questo modo invariate le sanzioni per produzione su largae raffinazione , come ... Tuttavia, in base alle dichiarazioni della Consulta, ilavrebbe invece concesso la ...Riceviamo e pubblichiamo una lettera di un cittadino bardellese sul referendum di domenica 20 febbraio che dovrà sancire o meno la fusione in un unico municipio di Bardello, Bregano e Malgesso ...Ecco, i referendum sono per i residui grillini l’occasione giusta per lasciar andare definitivamente per la sua strada Dibba e i suoi amici e per qualificarsi come partito di governo. Qualcosa di ...