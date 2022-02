Sassuolo, l’agente di Raspadori: «Credo che in estate si muoverà» (Di giovedì 17 febbraio 2022) l’agente di Giacomo Raspadori, Fausto Pari, ha parlato così del futuro dell’attaccante del Sassuolo. Le sue dichiarazioni Fausto Pari, agente di Giacomo Raspadori, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss dell’attaccante del Sassuolo. Raspadori AL NAPOLI – «Non lo so. Credo che lui si muoverà la prossima estate perché è un giocatore importante. Non posso dare un titolo al momento». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022)di Giacomo, Fausto Pari, ha parlato così del futuro dell’attaccante del. Le sue dichiarazioni Fausto Pari, agente di Giacomo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss dell’attaccante delAL NAPOLI – «Non lo so.che lui sila prossimaperché è un giocatore importante. Non posso dare un titolo al momento». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Sassuolo, l'agente di #Raspadori sul futuro dell'attaccante ??? - infoitcultura : Agente di Lucca: “Il Pisa non ha ritenuto abbastanza l’offerta del Sassuolo” - FcInterNewsit : L'agente di Lucca: 'Sassuolo? Per me non era un'operazione straordinaria. Lo sarebbe stata portarlo all'Inter' - sassuolonews : Lucca Sassuolo, l'agente: 'Non sarebbe stata operazione straordinaria' #calciomercato - sassuolonews : Traore, l'agente: 'Non è un campione. Dionisi non lo fa giocare dove vorrebbe” #Sassuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo l’agente Sassuolo, l'agente di Raspadori: «Credo che in estate si muoverà» Calcio News 24