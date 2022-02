Salernitana, un titolare KO in allenamento: il comunicato (Di giovedì 17 febbraio 2022) Piove sul bagnato in casa Salernitana. I campani, ancorati sul fondo della classifica e alla disperata ricerca di punti per la salvezza, non potranno contare su Simone Verdi per il match contro il Milan. Il trequartista, arrivato a gennaio dal Torino e subito protagonista, ha accusato un affaticamento muscolare. Il giocatore è a forte rischio per la sfida di sabato sera. Probabile infatti che, seppure non si tratti di un infortunio grave, lo staff medico decida di non rischiare uno stop più lungo per un calciatore fondamentale per la squadra. Questo il comunicato ufficiale del club di Iervolino: “Coulibaly M., Ruggeri, Schiavone e Verdi (affaticamento muscolare) hanno svolto un lavoro atletico specifico”. Leggi su rompipallone (Di giovedì 17 febbraio 2022) Piove sul bagnato in casa. I campani, ancorati sul fondo della classifica e alla disperata ricerca di punti per la salvezza, non potranno contare su Simone Verdi per il match contro il Milan. Il trequartista, arrivato a gennaio dal Torino e subito protagonista, ha accusato un affaticamento muscolare. Il giocatore è a forte rischio per la sfida di sabato sera. Probabile infatti che, seppure non si tratti di un infortunio grave, lo staff medico decida di non rischiare uno stop più lungo per un calciatore fondamentale per la squadra. Questo ilufficiale del club di Iervolino: “Coulibaly M., Ruggeri, Schiavone e Verdi (affaticamento muscolare) hanno svolto un lavoro atletico specifico”.

