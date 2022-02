Sale l’assegno Cig | 80% del salario fino a 1 222 | 51 euro lordi

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 17 febbraio 2022) ROMA – Da quest’anno aumentano i massimali della Cig in relazione alla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo. Lo precisa una circolare dell’Inps. Da gennaio, dunque, il trattamento di integrazione salariale sarà l’80% della retribuzionea un massimale di 1.222,51mensili (1.151,12netti), con un incremento lordo rispetto allo scorso anno di circa 22al mese. Per i lavoratori del settore edile e lapideo in caso di intemperie stagionali l’importo lordo massimo sarà pari a 1.467,01(1.381,34netti). Per il fondo credito i massimali deldi integrazione salariale sono legati alla retribuzione: 1.208,83per retribuzioni lorde inferiori a 2.225,74; ...