Sale assegno Cig | 80% del salario fino a 1 222 | 51 euro lordi

Advertising

fisco24_info : Inps: sale assegno cig, 80% salario fino a 1.222 euro lordi: Circolare dopo nuove norme legge Bilancio - Myrdrwin : @GilgameshF_a_te @marcotatta Io mi faccio mandare l'assegno così lo cambio quando il rublo sale. Se solo le poste i… -

Ultime Notizie dalla rete : Sale assegno

Agenzia ANSA

Per il fondo credito i massimali dell'di integrazione salariale sono legati alla retribuzione: 1.208,83 euro per retribuzioni lorde inferiori a 2.225,74 euro 1.760,23 euro per retribuzioni ...Aumentano i massimali della cassa integrazione dal 2022 con l'aumento dei prezzi. Da gennaio chi è sospeso dal lavoro grazie all'ammortizzatore avrà l'80% della retribuzione fino a un massimale di 1.L’adeguamento reso necessario dalla corsa dei prezzi. L’aumento rispetto allo scorso anno è di poco più di 22 euro al mese. Entra in vigore la soglia limite unica ...Aumenta nel 2022 l'importo dell'assegno riconosciuto a coloro che sono impiegati in attività socialmente utili.