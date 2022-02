(Di giovedì 17 febbraio 2022) Le parole del religioso sono in assoluta controtendenza con la direzione che il mondo sta imboccando ormai da tempo. Eppure fanno il giro della, scuotendo dal torpore molti, dopo essere state rilanciate dal critico d’arte Vittorio Sgarbi. Oggi più che mai, infatti, in un mondo dominato dalla menzogna c’è bisogno di uomini, donne e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Sacerdote spacca in rete: “Hanno usato la paura per renderci schiavi” -

Ultime Notizie dalla rete : Sacerdote spacca

La Luce di Maria

Il sacerdote, don Emanuele Personeni ... L’iniziativa del libretto "no vax" aveva scatenato parecchie polemiche e spaccato la comunità dell’Isola Bergamasca, provocando la dura reazione da parte dei ...Non c’è pace per don Emanuele Personeni, don Alessandro Nava e don Andrea Testa, i sacerdoti di Ambivere, Mapello e Valtrighe, autori dell’opuscolo negazionista intitolato “Covid-19 i conti non ...