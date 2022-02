Russia - Ucraina, Di Maio a Mosca da Lavrov: prevalga diplomazia (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri italiani Luigi Di Maio ha incontrato a Mosca il suo omologo russo Sergey Lavrov in merito alla crisi fra Russia e Ucraina."Deve prevalere la diplomazia, il buon senso, la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri italiani Luigi Diha incontrato ail suo omologo russo Sergeyin merito alla crisi fra."Deve prevalere la, il buon senso, la ...

