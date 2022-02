Rugby | la Serie A italiana TOP10 Peroni in diretta streaming su Eleven Sports

Leggi su digital-news

(Di giovedì 17 febbraio 2022) La Federazioneed, provider internazionale specializzato nella trasmissione di eventi sportivi attraverso la propria piattaforma OTT, hanno raggiunto un accordo per la trasmissione del.Acquisendo i diritti del massimo campionato Italiano maschile fino alla stagione 2023/24, a partire dal prossimo 26 febbraio, trasmetterà in esclusiva quattro partite su cinque del Campionato Italiano proponendo, in partnership con la Federazione, un altissimo standard produttivo...