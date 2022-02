Roma, Mancini verso il rinnovo: svelato il nuovo ingaggio (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nelle scorse settimane l'uomo mercato della Roma Tiago Pinto a rimandato a fine stagione ogni discorso relativo ai rinnovi, compreso quello... Leggi su calciomercato (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nelle scorse settimane l'uomo mercato dellaTiago Pinto a rimandato a fine stagione ogni discorso relativo ai rinnovi, compreso quello...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mancini Mourinho vuole risposte col Verona, Tudor: 'Roma da Champions'. Arbitra Pairetto ...che ha già esordito in prima squadra e che è aggregato a causa delle assenze di Mancini e Ibanez. Il portoghese tornerà verosimilmente alla difesa a quattro e nelle probabili formazioni di Roma - ...

Roma - Verona, le probabili formazioni di Mourinho e Tudor Rispetto alle ultime due uscite però la Roma ritrova contemporaneamente Pellegrini, Abraham e Zaniolo come non accadeva da tempo tra squalifiche e infortuni. Con le assenze di Mancini e Ibanez, ...

AS Roma: contratto più lungo e più ricco per Mancini, il più "cattivo" d'Europa RomaToday Roma, l'agente di Zaniolo: "Rinnovo? Nessuna trattativa" Non solo la Roma però nei pensieri del giocatore: "I prossimi impegni con la maglia della Nazionale di Roberto Mancini hanno l’importantissimo obiettivo dei prossimi Mondiali e lui ci vuole andare".

Rinnovo Roma-Zaniolo, l'agente gela: "Non c'è nessuna trattativa" Zaniolo, testa a Roma e Nazionale "Con i prossimi impegni con la maglia della Nazionale di Roberto Mancini che hanno l’importantissimo obiettivo dei prossimi Mondiali è pertanto prematuro e infondato ...

