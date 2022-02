Roma, l’ex Verona su Kumbulla: «È forte e ha cultura del lavoro, va aspettato» (Di giovedì 17 febbraio 2022) l’ex responsabile del settore giovanile del Verona ha parlato del momento di Kumbulla alla Roma Claudio Calvetti, ex responsabile del settore giovanile del Verona, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del momento di Kumbulla alla Roma. RINASCITA CON MOURINHO – «Mi aspettavo che Marash trovasse la strada giusta. È un ragazzo serio, è determinato, ha una bella cultura del lavoro e questo lo ha aiutato sicuramente a farsi trovare pronto quando è stato chiamato in causa». INIZIO DIFFICILE – «Non sono a Roma, non so i dettagli, ma parliamo di un Duemila in una piazza difficile. Ci sta qualche momento complicato, ma lui non molla, non lo ha mai fatto da quando ha deciso di voler fare il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022)responsabile del settore giovanile delha parlato del momento diallaClaudio Calvetti, ex responsabile del settore giovanile del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del momento dialla. RINASCITA CON MOURINHO – «Mi aspettavo che Marash trovasse la strada giusta. È un ragazzo serio, è determinato, ha una belladele questo lo ha aiutato sicuramente a farsi trovare pronto quando è stato chiamato in causa». INIZIO DIFFICILE – «Non sono a, non so i dettagli, ma parliamo di un Duemila in una piazza difficile. Ci sta qualche momento complicato, ma lui non molla, non lo ha mai fatto da quando ha deciso di voler fare il ...

