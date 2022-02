Ritorno al Futuro / Back To The Future: la tracklist del nuovo album di Elisa (Di venerdì 18 febbraio 2022) La abbiamo ascoltata poche settimane fa al Festival di Sanremo e con “O forse sei tu” è arrivata al secondo posto alle spalle di Mahmood & Blanco con “Brividi”, adesso Elisa è pronta per far emozionare i suoi fans con il suo ultimo lavoro: da pochi istanti è uscito “Ritorno Al Futuro / Back To The Future”. La cantante triestina torna con il suo nuovo album dopo 3 anni dal successo di “Diari Aperti” e dopo una piccola anticipazione con gli ultimi singoli usciti, anch’essi di successo, quali “Seta” e “Quello Che Manca” con Rkomi. In “Ritorno Al Futuro / Back To The Future”, troveremo due album dal totale di 25 nuovi pezzi in cui Elisa racchiude le sue diverse ... Leggi su zon (Di venerdì 18 febbraio 2022) La abbiamo ascoltata poche settimane fa al Festival di Sanremo e con “O forse sei tu” è arrivata al secondo posto alle spalle di Mahmood & Blanco con “Brividi”, adessoè pronta per far emozionare i suoi fans con il suo ultimo lavoro: da pochi istanti è uscito “AlTo The”. La cantante triestina torna con il suodopo 3 anni dal successo di “Diari Aperti” e dopo una piccola anticipazione con gli ultimi singoli usciti, anch’essi di successo, quali “Seta” e “Quello Che Manca” con Rkomi. In “AlTo The”, troveremo duedal totale di 25 nuovi pezzi in cuiracchiude le sue diverse ...

