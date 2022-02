Risorge il Samsung Galaxy Note 9 | nuovo aggiornamento dagli USA

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Un segnale significativo quello che arriva in queste oreStati Uniti per il9, in riferimento al rilascio di unper il pubblico. In attesa di capire quali saranno le prossime mosse del produttore coreano in Italia e nel resto d’Europa, c’è dunque una notizia da portare alla vostra attenzione. A distanza di tre mesi dal nostro ultimo contributo sul device, come forse ricorderete tramite l’apposito articolo, un altro upgrade sembra pronto ad irrompere sulla scena. Riscontri sulper il9 Un segnale interessante sul9, più in particolare, ci ...