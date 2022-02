Rinnovo Mbappé: due politici aiutano il PSG. Le ultime (Di giovedì 17 febbraio 2022) Rinnovo Mbappé: due politici in soccorso al PSG per convincere il fuoriclasse francese a prolungare il contratto. Le ultime Secondo indiscrezioni che provengono dal quotidiano spagnolo El Mundo, Emmanuel Macron si sarebbe mosso in prima persona per cercare di convincere Kylian Mbappé a rimanere al PSG, nonostante le voci che lo vogliono sempre più vicino al Real Madrid. Non solo, anche l’ex premier Nicolas Sarkozy, avrebbe espresso il desiderio che il francese rimanga sotto la Tour Eiffel anche nella prossima stagione. Insomma la magistrale prestazione di Mbappé contro il Real Madrid, condita con un gol, ha smosso anche la politica francese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022): duein soccorso al PSG per convincere il fuoriclasse francese a prolungare il contratto. LeSecondo indiscrezioni che provengono dal quotidiano spagnolo El Mundo, Emmanuel Macron si sarebbe mosso in prima persona per cercare di convincere Kyliana rimanere al PSG, nonostante le voci che lo vogliono sempre più vicino al Real Madrid. Non solo, anche l’ex premier Nicolas Sarkozy, avrebbe espresso il desiderio che il francese rimanga sotto la Tour Eiffel anche nella prossima stagione. Insomma la magistrale prestazione dicontro il Real Madrid, condita con un gol, ha smosso anche la politica francese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

