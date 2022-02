Richard Gere vende la sua villa da favola alle porte di New York per una cifra da capogiro: guarda gli scatti (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tre piani, nella residenza principale delle cinque dislocate in un lussureggiante parco di 50 ettari alle porte di New York, otto camere da letto, undici bagni, una cucina con isola centrale in granito, e poi una biblioteca, uno studio, una sala della musica, un laboratorio di ceramica, piscina, maneggio e una terrazza panoramica per un totale di oltre mille metri quadrati. Richard Gere, 72 anni vende, dopo oltre 30 anni, la sua storica proprietà per una cifra da capogiro: 28 milioni di dollari. Nemmeno un anno fa il sex symbol del cinema hollywoodiano ne ha acquistata una nuova a North Salem per 9,8 milioni, dove si è trasferito con la sua terza moglie Alejandra Silva, 38 anni e i due bambini. Gere aveva acquistato la proprietà a ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tre piani, nella residenza principale delle cinque dislocate in un lussureggiante parco di 50 ettaridi New, otto camere da letto, undici bagni, una cucina con isola centrale in granito, e poi una biblioteca, uno studio, una sala della musica, un laboratorio di ceramica, piscina, maneggio e una terrazza panoramica per un totale di oltre mille metri quadrati., 72 anni, dopo oltre 30 anni, la sua storica proprietà per unada: 28 milioni di dollari. Nemmeno un anno fa il sex symbol del cinema hollywoodiano ne ha acquistata una nuova a North Salem per 9,8 milioni, dove si è trasferito con la sua terza moglie Alejandra Silva, 38 anni e i due bambini.aveva acquistato la proprietà a ...

