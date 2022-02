ReputationUP acquisisce nuovi uffici a Miami | nuovo passo per l' espansione internazionale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 febbraio 2022) (Milano 17 febbraio 2022) - L'azienda numero 1 nella reputazione online aggiunge una nuova sede alle altre quattordici sedi presenti in Europa, Nord America e Sud America Milano, 17 Febbraio 2022., societá leader nella gestione della reputazione online , ha compiuto un ulterioreavanti nel confermare la sua presenza. L'azienda ha infatti acquisito alcuni, città rinomata per la solidità nel campo degli affari. La compagnia sbarca sulla costa est degli Stati Uniti per fornire assistenza ad aziende e privati nel settore della reputazione online e della privacy digitale. Un'fisica che consolidacome leader mondiale nella reputazione online. “La nuova sede è il risultato dell'impegno e della ...