Referendum giustizia, Salvini apre la campagna elettorale e chiede l’election day. Il leader della Lega vorrebbe accorparli alle amministrative. “Da oggi parte la creazione dei comitati per il Sì” (Di giovedì 17 febbraio 2022) “Se vogliamo si possono risparmiare 200 milioni di euro e si possono accorpare i Referendum alle elezioni amministrative, ma comunque deciderà il governo. Con questi Referendum si può avere una magistratura più libera e indipendente, è un inno alla libertà della stragrande parte della magistratura che è sana e indipendente”. È quanto ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa alla Camera (qui il video) a proposito dei Referendum sulla giustizia. Referendum giustizia, “si può avere una magistratura più libera e indipendente” “La primavera del 2022 – ha detto ancora Salvini parlando ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 17 febbraio 2022) “Se vogliamo si possono risparmiare 200 milioni di euro e si possono accorpare ielezioni, ma comunque deciderà il governo. Con questisi può avere una magistratura più libera e indipendente, è un inno alla libertàstragrandemagistratura che è sana e indipendente”. È quanto ha detto il, Matteonel corso di una conferenza stampa alla Camera (qui il video) a proposito deisulla, “si può avere una magistratura più libera e indipendente” “La primavera del 2022 – ha detto ancoraparlando ...

