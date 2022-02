Referendum eutanasia e cannabis, i promotori sulla Consulta: “Valutazione di Amato al 100% politica. Titoli scritti dalla Cassazione” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Un attacco frontale, durissimo contro la decisione della Corte costituzionale che ha dichiarato inammissibili i Referendum su eutanasia legale e legalizzazione della cannabis. Il comitato promotore dopo aver replicato punto per punto alle dichiarazioni del presidente della Consulta, Giuliano Amato, sul Referendum sulle sostanze stupefacenti, ha indetto una conferenza stampa. Marco Cappato, l’avvocato Filomena Gallo, Marco Perduca. Per tutti quella dei giudici è stata una “Valutazione politica”. “Ascoltare la conferenza stampa del presidente Amato ci ha dato la certezza di elementi di Valutazione politica, si è trattato di una conferenza stampa politica – ha detto Cappato, tesoriere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Un attacco frontale, durissimo contro la decisione della Corte costituzionale che ha dichiarato inammissibili isulegale e legalizzazione della. Il comitato promotore dopo aver replicato punto per punto alle dichiarazioni del presidente della, Giuliano, sulsulle sostanze stupefacenti, ha indetto una conferenza stampa. Marco Cappato, l’avvocato Filomena Gallo, Marco Perduca. Per tutti quella dei giudici è stata una “”. “Ascoltare la conferenza stampa del presidenteci ha dato la certezza di elementi di, si è trattato di una conferenza stampa– ha detto Cappato, tesoriere ...

Advertising

marcocappato : La #Cortecostituzionale presieduta da Giuliano Amato ha completato il lavoro di eliminazione dei #referendum popola… - robertosaviano : La Consulta boccia il referendum sull’#eutanasialegale. In Italia, fino a quando il Parlamento non si deciderà a le… - lorepregliasco : (Motivazioni giuridiche a parte, se voi aveste voluto togliere di mezzo i referendum sulla giustizia senza esporvi… - Giancar54 : RT @ilruttosovrano: Giorgia Meloni soddisfatta per la bocciatura dei referendum su eutanasia e cannabis, non avrebbe saputo fare di meglio. - pameladiverona : RT @torto_michele: È chiaro che chi sta bestemmiando più di tutti per la bocciatura di eutanasia e cannabis sono i sostenitori dei referend… -