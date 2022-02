Questa protesta si è svolta in Francia nel 2018 | non nel 2022

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Il 15 febbraiosu Facebook è stata pubblicata una foto che mostra diverse file di camion fermi lungo un’autostrada. Davanti c’è un gruppo di persone con indosso dei gilet autostradali di colore giallo. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Intanto insi fa così…blocco autostradale contro i continui aumenti di gasolio, energia, gas, ecc. ecc». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’immagine è reale, ma non è stata scattata a febbraioe non mostra unalegata ai recenti aumenti dei prezzi di gasolio, energia e gas. La foto risale in realtà a novembree mostra unaorganizzata dal movimento dei gilet gialli incontro l’aumento ...

