"Prenderemo schiaffi sia dagli americani che dai russi". Crisi Ucraina, Caracciolo: profezia da brividi sull'Italia (Di giovedì 17 febbraio 2022) "Si tratta di una guerra a bassa intensità che adesso probabilmente dovrebbe diventare più dura": Lucio Caracciolo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha commentato gli ultimi aggiornamenti sulla Crisi in Ucraina. Da una parte ci sono gli Stati Uniti che, anche attraverso alcune foto satellitari, sostengono che i russi sono pronti a invadere l'Ucraina; dall'altra ci sono i funzionari di Mosca che invece negano tutto. Secondo il direttore di Limes, comunque, quella di oggi è soprattutto "una guerra di propaganda". Parlando dell'Italia in questo contesto, invece, Caracciolo non ha fatto una previsione rosea per il nostro Paese. Secondo lui, infatti, bisogna guardare alle sanzioni. Quello è uno strumento che potrebbe danneggiarci.

