Porto-Lazio, le formazioni ufficiali: Pedro al centro dell’attacco (Di giovedì 17 febbraio 2022) Una delle sfide più interessanti negli spareggi di Europa League è quella tra Porto e Lazio (di seguito le formazioni ufficiali). I lusitani vengono dal terzo posto nei gironi di Champions League, dove non sono riusciti a strappare la qualificazione all’Atlético Madrid che ha vinto lo scontro decisivo a OPorto. Sarebbe stata il quarto pass consecutivo agli ottavi di finale per i Dragoni, che adesso cercheranno di arrivare fino in fondo nella seconda competizione europea per club. Un obiettivo che la squadra di Conceição, ex della gara, vorrà raggiungere dal momento che in campionato c’è un buon distacco dalle inseguitrici. Il Porto, infatti, mantiene salda la vetta della classifica con sei punti di vantaggio sullo Sporting Lisbona. In Europa, i lusitani hanno affrontato squadre ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Una delle sfide più interessanti negli spareggi di Europa League è quella tra(di seguito le). I lusitani vengono dal terzo posto nei gironi di Champions League, dove non sono riusciti a strappare la qualificazione all’Atlético Madrid che ha vinto lo scontro decisivo a O. Sarebbe stata il quarto pass consecutivo agli ottavi di finale per i Dragoni, che adesso cercheranno di arrivare fino in fondo nella seconda competizione europea per club. Un obiettivo che la squadra di Conceição, ex della gara, vorrà raggiungere dal momento che in campionato c’è un buon distacco dalle inseguitrici. Il, infatti, mantiene salda la vetta della classifica con sei punti di vantaggio sullo Sporting Lisbona. In Europa, i lusitani hanno affrontato squadre ...

