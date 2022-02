Porto-Lazio, gol di Antonio Martinez: ecco la rete del pareggio dei padroni di casa (VIDEO) (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il Porto ha trovato il pareggio nel match di Europa League contro la Lazio. Al minuto 37?, Antonio Martinez, con una frustata di testa, ha battuto Strakosha. Un po’ distratto Luiz Felipe, che avrebbe certamente potuto fare di più su questo pallone messo in area di rigore da Joao Mario. ecco il VIDEO del gol. 1-1. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ilha trovato ilnel match di Europa League contro la. Al minuto 37?,, con una frustata di testa, ha battuto Strakosha. Un po’ distratto Luiz Felipe, che avrebbe certamente potuto fare di più su questo pallone messo in area di rigore da Joao Mario.ildel gol. 1-1. SportFace.

