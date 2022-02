Poker Rangers a Dortmund | bene anche Betis e Sheriff

Advertising

Borussia Dortmund - Glasgow2 - 4 ? Avvio equilibrato: occasione per Barisic nelle file ospiti (10') e per il Borussia con Zagadou di testa (15'), entrambe sprecate. Gli scozzesi sbloccano il ...DORTMUND (GERMANIA) - Il Dortmund , orfano di Haaland, subisce un pesantedai. Gli scozzesi si impongono per 4 - 2 e i gialloneri dovranno compiere un'impresa al ritorno per ottenere il passaggio del turno. Al 36' iottengono un calcio di rigore ...Colpo dei Rangers a Dortmund: è il poker degli scozzesi il risultato più roboante nell'andata dei playoff di Europa League per il pass per gli ottavi di finale. Gli ospiti vanno avanti addirittura 3-0 ...Sono terminate le prime quattro partite di Europa League in programma oggi, valide per l’andata degli spareggi d’accesso agli ottavi Sorpresa a Dortmund, dove i Rangers rifilano un poker alla squadra ...