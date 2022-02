Piqué | “Potevamo vincere 5-1! Se giochiamo così vinciamo l’Europa League”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Gerard, difensore centrale del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match contro il Napoli. Il centrale spagnolo ha analizzato la partita contro gli azzurri e si è espresso in merito al percorso europeo dei blaugrana.Barcellona Di seguito quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport: “Avremmo potuto facilmente3-1, 4-1, 5-1. Ci hanno attaccato solo un paio di volte e hanno segnato un gol contro di noi. Abbiamo fatto molta pressione e non siamo riusciti a segnare un gol. La sensazione è buona, il risultato non tanto. Tutto è aperto per il ritorno“. “Al Barcellona c’è un problema relativo ai gol? Penso di no. Nel momento in cui inizieranno ad entrare, entreranno. È una questione di tempo e di fiducia. Abbiamo giocato una grande partita contro un rivale di alto livello. Il ...