Phoebe Dynevor star e produttrice del film The Outlaws Scarlett & Browne

Il romanzo The Outlaws Scarlett & Browne diventerà un film Amazon interpretato e prodotto da Phoebe Dynevor. Phoebe Dynevor, la star della serie Bridgerton, sarà la protagonista e produttrice di The Outlaws Scarlett & Browne, un nuovo film prodotto per Amazon. Il progetto è un thriller ed è un adattamento dell'omonimo romanzo scritto da Jonathan Stroud. Alla regia di The Outlaws Scarlett & Browne ci sarà James Bobin (I Muppet). La storia sarà ambientata nel futuro, in una versione del Regno Unito diviso in cui ci sono sparatorie e mostri.

