“Pescivendola, nessuno ti vuole”. Furia choc contro Jessica, insulti pesanti e urla al GF Vip (Di giovedì 17 febbraio 2022) Adesso è guerra aperta tra Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassié. A poche ore dall’appuntamento in diretta col ‘GF Vip’, si mette decisamente male per Alfonso Signorini, che dovrà necessariamente cercare di tranquillizzare gli animi, che si sono accesi a livelli incredibili. Le due gieffine se ne sono dette di tutti i colori, ma in particolare è stata la showgirl a superare probabilmente ogni limite, non a caso sul web in molti si sono dissociati dalle sue parole e hanno chiesto dei provvedimenti. In particolare, il tutto è nato nel momento in cui Nathaly Caldonazzo ha avuto un battibecco con Lulù e a quel punto Jessica Selassié ha deciso di intervenire: “Chiudiamo sempre gli occhi su ciò che fai, non devi parlare più della divisione della spesa, non ti devi permettere più di dire cavolate, che tu rubi il riso di Soleil. Ti infratti tutto, lo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 febbraio 2022) Adesso è guerra aperta tra Nathaly Caldonazzo eSelassié. A poche ore dall’appuntamento in diretta col ‘GF Vip’, si mette decisamente male per Alfonso Signorini, che dovrà necessariamente cercare di tranquillizzare gli animi, che si sono accesi a livelli incredibili. Le due gieffine se ne sono dette di tutti i colori, ma in particolare è stata la showgirl a superare probabilmente ogni limite, non a caso sul web in molti si sono dissociati dalle sue parole e hanno chiesto dei provvedimenti. In particolare, il tutto è nato nel momento in cui Nathaly Caldonazzo ha avuto un battibecco con Lulù e a quel puntoSelassié ha deciso di intervenire: “Chiudiamo sempre gli occhi su ciò che fai, non devi parlare più della divisione della spesa, non ti devi permettere più di dire cavolate, che tu rubi il riso di Soleil. Ti infratti tutto, lo ...

zazoomblog : “Pescivendola nessuno ti vuole”. Furia choc contro Jessica insulti pesanti e urla al GF Vip - #“Pescivendola… - PMaria78 : RT @ggguore: Nathaly riferita a Jessica e Lulú: 'CHE BASSEZZA. MANCO GLI ZINGARI OH' A Jessica: 'URLI COME UNA SCIMMIA' 'SEMBRI UNA PESCIVE… - Beax74442535 : RT @Massy3190: @Garbino_ Quella da ridimensionare è Nat che non fa altro che provocare queste situazioni, Jess ha fatto bene e sopratutto l… - Molletz1 : RT @ggguore: Nathaly riferita a Jessica e Lulú: 'CHE BASSEZZA. MANCO GLI ZINGARI OH' A Jessica: 'URLI COME UNA SCIMMIA' 'SEMBRI UNA PESCIVE… - humkic_ilma : Se chiudo gli occhi sento una dire mangi per 10, pescivendola, zingara, nessuno ti vuole solo perchè l'uomo con cui… -

Ultime Notizie dalla rete : Pescivendola nessuno Nathaly Caldonazzo litiga con Jessica: "Pescivendola, nessuno ti vuole" Biccy