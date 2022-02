Pattinaggio di figura | le bergamasche Della Monica e Ghilardi chiudono le Olimpiadi con la prova a coppie

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Leinvernali sono ormai agli sgoccioli e la spedizione bergamasca vuol giocarsi le ultime frecce di un arco che ha regalato medaglie d’argento a Michela Moioli e Sofia Goggia. Gli occhi saranno puntati suldi, dove Nicolee Rebeccaproveranno a regalare emozioni nellaal via venerdì mattina, 18 febbraio. All’ultimo appuntamento a cinque cerchicarriera,avrà modo di sfruttare l’esperienza raccolta nelle precedenti edizioni con Matteo Guarise: i due proveranno a migliorare il decimo posto ottenuto quattro anni fa a Pyeongchang. Obiettivo raggiungibile per la 32enne di Albano Sant’Alessandro che avrà bisogno di pattinare ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Che mattina #ItaliaTeam! ?????? Tutti a fare il tifo per Doro e compagni impegnati nelle tante discipline di questo v… - Eurosport_IT : Charlène Guignard e Marco Fabbri sono meravigliosi! ?? Gli azzurri chiudono la gara Olimpica con 205.07 punti raggi… - De_Sand88 : RT @ItaliaTeam_it: Che mattina #ItaliaTeam! ?????? Tutti a fare il tifo per Doro e compagni impegnati nelle tante discipline di questo venerd… - Nicola89144151 : 09:30 Pattinaggio Velocità: 1000 Metri M 10:00 Biathlon: Mass Start M (15 Km) 11:30 Pattinaggio Figura: Programma C… - andreastoolbox : Olimpiadi invernali, Valieva travolta dalle lacrime: psicodramma a Pechino | Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio figura

Eurosport IT

... Kamila Valieva ha sfiorato appena quel podio parso suo fin dalla sua esibizione straordinaria nel corto, quando grazie a quel quadruplo si offriva come il nuovo fenomeno deldi...Si assegneranno cinque trofei, in corsa 17 azzurri tra tra bob, freestyle, biathlon, speed skating edi. Le speranze di medaglie sono su Dorothea Wierer, impegnata nella mass start ...Pechino (Cina), 14 feb. (LaPresse/AP) – Kamila Valieva ha ricevuto il via libera per partecipare alla gara individuale femminile di pattinaggio di figura ai Giochi di Pechino 2022. La… Leggi ...Ma quelle che hanno bagnato il programma libero del pattinaggio di figura hanno inondato e coperto molto di quello che ricorderemo di Pechino 2022. Sono le lacrime di Kamila Valieva, la 15enne ...