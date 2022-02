Paola Barale, ritorno al passato: la foto senza veli su Instagram è strepitosa (Di giovedì 17 febbraio 2022) Paola Barale ha deciso di fare un tuffo nel passato, pubblicando sul suo profilo Instagram una foto che è stata il suo punto di partenza: il primo servizio fotografico, che la ritrae bellissima come ora e sempre somigliante alla regina del pop, Madonna. Uno scatto amarcord in cui appare senza veli e che ha ricevuto solo commenti positivi da parte di fan e colleghi. Paola Barale, il ritorno al passato è meraviglioso “È cominciato tutto da qui”, così ha scritto Paola Barale nel suo post su Instagram come didascalia per una foto che la ritrae più giovane e sempre bellissima. Lo scatto risale al suo primo servizio ... Leggi su dilei (Di giovedì 17 febbraio 2022)ha deciso di fare un tuffo nel, pubblicando sul suo profilounache è stata il suo punto di partenza: il primo serviziografico, che la ritrae bellissima come ora e sempre somigliante alla regina del pop, Madonna. Uno scatto amarcord in cui apparee che ha ricevuto solo commenti positivi da parte di fan e colleghi., ilalè meraviglioso “È cominciato tutto da qui”, così ha scrittonel suo post sucome didascalia per unache la ritrae più giovane e sempre bellissima. Lo scatto risale al suo primo servizio ...

