Pagelle Barcellona-Napoli 1-1 | voti e tabellino playoff Europa League 2021 2022

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Ledi1-1 con iai protagonisti e ildel match valido per l’andata degli spareggi di. Al Camp Nou nel primo tempo gli azzurri passano in vantaggio col gol di Zielinski, nella ripresa il pareggio da parte dei blaugrana con il rigore trasformato da Ferran Torres e concesso col Var per un mani di Juan Jesus. Di seguito iai protagonisti.(4-3-3): Ter Stegen 6; Mingueza 6 (36’ st Dest sv), Pique 6.5, E. Garcia 6, Jordi Alba 5; N. Gonzalez 6 (20’ st Gavi), F. de Jong 6 (20’ st Busquets 6), Pedri 6.5; Traore 6.5 (20’ st Dembele 6), Aubameyang 6.5 (41’ st L. de Jong sv), F. Torres 6. In panchina: Neto, Tenas, Puig, ...

Napoli su CalcioNapoli24 Per tutto ciò che riguarda il pre - partita , le, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su CalcioNapoli24, pronti a ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per gli spareggi della Europa League 2021 - 2022:Napoli Ledei protagonisti del match trae Napoli, valido per l'andata degli spareggi della Europa League 2021/2022. TOP: Zielinski, Fabian FLOP: Adama, VOTI Al ...Le pagelle di Barcellona-Napoli 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per l'andata degli spareggi di Europa League 2021/2022. Al Camp Nou nel primo tempo gli azzurri passano ...