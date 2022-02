Olimpiadi | Goggia rientra in Italia | “Medaglia incredibile | sciando piangevo dal male”

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA OLIMPIADI GIAN PIERO GASPERINI: 'SOFIA GOGGIA È UN FENOMENO Quello che è riuscita a fare ieri è incredibi… - SkySport : ULTIM'ORA OLIMPIADI SOFIA GOGGIA: 'VOGLIO PORTARE A CASA LA COPPA DEL MONDO Conto di riposare e continuare con riab… - Eurosport_IT : A soli 23 giorni dall'infortunio, Sofia Goggia sale sul podio alle Olimpiadi di Pechino: UN ARGENTO CHE RESTERÀ NEL… - Eurosport_IT : 'Ora voglio portare a casa la Coppa del Mondo' ???? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 | #Pechino2022 | #ItaliaTeam |… - gaiacastoldi : RT @Eurosport_IT: 'Porto a casa una medaglia incredibile ma anche la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grandioso per me' ?????? Leggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Goggia

'Preferisco glissare, come quando sorvolo in discesa libera che mi viene bene. Non voglio proferire parola e alimentare inutili questioni'. Arrivata a Malpensa, Sofiaha risposto alla madre di Federica Brignone, l'ex sciatrice Maria Rosa Quario, che l'aveva attaccata parlando di egocentrismo della bergamasca e di un suo infortunio poi non così grave: 'La ...Se ho sentito la Brignone? Le ho fatto i complimenti per il bronzo appena sono scesa dall'aereo": così Sofiaall'arrivo all'aeroporto di Malpensa di ritorno dai Giochi invernali di Pechino in ...PECHINO 2022 - La campionessa bergamasca è atterrata a Malpensa giovedì 17 febbraio verso le 13.30, accolta dalla festa dei tifosi e dei suoi colleghi delle Fia ...Le prime parole della campionessa bergamasca, arrivata giovedì 17 febbraio all'aeroporto di Malpensa, con una scintillante medaglia d'argento al collo ...