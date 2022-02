Obbligo vaccinale sanitari, Tar Lombardia solleva costituzionalità (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Obbligo vaccinale, il Tribunale amministrativo della Lombardia pone la questione di legittimità costituzionale sull’Obbligo di immunizzazione anti Covid per i sanitari, investendo la Consulta. A partire, infatti, dal ricorso di una psicologa, sospesa dalla possibilità di svolgere la propria attività che non prevedeva contatto diretto con i propri pazienti, la Sezione I del Tar lombardo, con “separata Ordinanza”, ritiene “di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44”, convertito “nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nella parte in cui prevede, quale effetto dell’accertamento dell’inadempimento dell’Obbligo vaccinale, l’immediata sospensione dall’esercizio ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) –, il Tribunale amministrativo dellapone la questione di legittimità costituzionale sull’di immunizzazione anti Covid per i, investendo la Consulta. A partire, infatti, dal ricorso di una psicologa, sospesa dalla possibilità di svolgere la propria attività che non prevedeva contatto diretto con i propri pazienti, la Sezione I del Tar lombardo, con “separata Ordinanza”, ritiene “di doverre la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44”, convertito “nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nella parte in cui prevede, quale effetto dell’accertamento dell’inadempimento dell’, l’immediata sospensione dall’esercizio ...

