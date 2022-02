Obbligo vaccinale sanitari | Tar Lombardia solleva costituzionalità

(Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) –, il Tribunale amministrativo dellapone la questione di legittimità costituzionale sull’di immunizzazione anti Covid per i, investendo la Consulta. A partire, infatti, dal ricorso di una psicologa, sospesa dalla possibilità di svolgere la propria attività che non prevedeva contatto diretto con i propri pazienti, la Sezione I del Tar lombardo, con “separata Ordinanza”, ritiene “di doverre la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44”, convertito “nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nella parte in cui prevede, quale effetto dell’accertamento dell’inadempimento dell’, l’immediata sospensione dall’esercizio ...

Advertising

gparagone : Il giallo dell’intervista di Gentiloni: boccia l’obbligo vaccinale, ma in Italia la notizia ....SPARISCE! ?? - borghi_claudio : Uscito dalla capigruppo il calendario lavori e sembra sia slittato l'esame del decreto obbligo vaccinale - green pa… - borghi_claudio : Cari colleghi del PD. Se è Gentiloni stesso che dice che l'obbligo vaccinale non serve e se i vostri modelli tedesc… - Venere781 : RT @stopcensura2020: Obbligo vaccinale, Maglie contro Governo: “Misura razzista e incostituzionale. Siete dei vermi” - PaolaSimonin : RT @stopcensura2020: Obbligo vaccinale, Maglie contro Governo: “Misura razzista e incostituzionale. Siete dei vermi” -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo vaccinale

La Germania , invece, ha deciso di aspettare fino al 20 marzo per avviare il piano concordato da governo federale e i presidenti dei land tedeschi per mettere fine e gran parte ...Sull'del Green pass per i lavoratori over 50, il virologo afferma: 'Il Green pass è una ...basa su presupposti tecnici che di fatto hanno lo scopo di garantire al massimo la copertura...Il il commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni gela la sinistra sull'obbligo vaccinale: Meloni coglie la palla al .... Ma non credo che ora sia il momento di discutere di vaccini obbligatori ...Da oggi over 50 al lavoro solo con il super green .... Lo prevede il decreto legge approvato il 5 gennaio scorso dal consiglio dei ministri numero 55. Il testo - si legge nel provvedimento - introduce ...