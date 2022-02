Obbligo di gonna alle sommelier, Nicole Hesslink si ribella al “dress code sessista” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Italia, anni venti del duemila: secondo la Fondazione italiana sommelier, le donne devono indossare gonna e scarpe con i tacchi. Che si tratti di eventi, cene, di una giornata di formazione o di un normale turno di lavoro in segreteria, sul dress code non si deve sgarrare. Unica alternativa al classico duo giacca con gonna un tubino nero o blu scuro. Attenzione, poi, agli abbinamenti: gli accessori devono essere intonati. Distintivo e foulard completano l’outfit della perfetta sommelier. Nicole Hesslink, la fotografa americana di 30 anni che ha lanciato l’accusa di sessismo contro la Fondazione italiana sommelier L’accusa di sessismo della fotografa americana Nicole Hesslink Dal 2013 ad oggi, nessuna ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 17 febbraio 2022) Italia, anni venti del duemila: secondo la Fondazione italiana, le donne devono indossaree scarpe con i tacchi. Che si tratti di eventi, cene, di una giornata di formazione o di un normale turno di lavoro in segreteria, sulnon si deve sgarrare. Unica alternativa al classico duo giacca conun tubino nero o blu scuro. Attenzione, poi, agli abbinamenti: gli accessori devono essere intonati. Distintivo e foulard completano l’outfit della perfetta, la fotografa americana di 30 anni che ha lanciato l’accusa di sessismo contro la Fondazione italianaL’accusa di sessismo della fotografa americanaDal 2013 ad oggi, nessuna ...

